Caen. A Caen, un forum sur le christianisme intérieur

Rassembler celles et ceux en quête d'intériorité, d'authenticité et de solidarité à Caen (Calvados). C'est le projet du forum sur le christianisme intérieur, porté par Jean-Marie Gourvil. La réflexion est lancée ce mardi 4 octobre à Hérouville Saint-Clair (Calvados), pour un événement en mai 2017.

L'événement, qui se veut ouvert à un public très large, pourrait avoir lieu sur deux jours. "Il y a beaucoup de gens qui sont à la marge des églises, qui ne se reconnaissent plus comme pratiquant mais qui ont des références chrétiennes", explique-t-il. "Or, c'est par un travail sur soi que l'on va retrouver l'autre." Et donc, porteur haut les valeurs du "vivre ensemble". Écoutez Jean-Marie Gourvil:

"Lancer le débat sur la place publique"

Ancien directeur pédagogique de l'Institut régional de travail social, Jean-Marie Gourvil travaille de concert avec différents prêtres de l'agglomération caennaise, dont le père Laurent Berthout, le père Jacques Thierry ou encore le père Nicolas Courtois, responsable de l'aumônerie des étudiants. Il organise ce mardi 4 octobre 2016, une première rencontre préparatoire à Hérouville Saint-Clair. "Nous voulons lancer le débat sur la place publique, au-delà de nos communautés habituelles", indique le père Courtois. Il s'agit notamment pour les acteurs de ce forum interconfessionnel sur le christianisme intérieur de définir la forme exacte de l'événement.

Pratique. Mardi 4 octobre 2016, 18h30/20h, rencontre préparatoire au Café des arts d'Hérouville Saint-Clair, 2 square du théâtre. Infos: christianisme.interieur2017@gmail.com

