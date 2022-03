Vos hits préférés de la semaine

Julian Perretta reste votre chanteur préféré avec "I cry" !

Calvin Harris est en revanche éjecté du podium, il passe de la 3ème à la 10ème place soit 7 de perdues! C'est la pire dégringolade ex-aequo avec Zara Larsson et "Lush Life" (21ème). La meilleure progression est partagée elle aussi avec +5 places: Claudio Capéo "Un homme debout" (5ème) et Boulevard des airs avec "Bruxelles" (13ème).

5) CLAUDIO CAPEO Un homme debout (+5)

4) SIA Cheap Thrills (+1)

3) ENRIQUE IGLESIAS Duele el corazon (-1)

2) FRERO DELAVEGA Le coeur éléphant (+2)

1) JULIAN PERRETTA I cry (=)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Vous pouvez voter de 2 façons:

*Rendez-vous sur la Tendance List et votez pour les titres présents dans le classement

*Rendez-vous sur Tendance Ouest et soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le hit que vous venez d'entendre ou plus loin dans les archives.