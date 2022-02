Rouen. Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen prennent la tête du classement

Encore une victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) lors de la 7e journée de Saxoprint Ligue Magnus cette fois-ci face aux Ducs de Dijon (Cote d'Or) et une victoire 6-2 vendredi 30 septembre 2016.

Des Ducs accrocheurs

Alors que ce sont les Jaunes et Noirs qui inscrivent leur seul et unique but lors du premier tiers par François-Pierre Guenette, ce sont les visiteurs qui marquent le premier but du 2e tiers et donc l'égalisation par Patrick White 1-1.

Les Rouennais reprennent l'avantage encore une fois pas Guenette, avant que Dijon n'égalise une 2e fois à la mi-match par Fabien Mettais 2-2.

Dijon craque à petit feu

Les Dijonnais vont alors craquer peu à peu et c'est Marc-André Thinel qui redonnent l'avantage à trois minutes de la fin du 2e tiers, avant que Jordann Perret ne fasse le break moins d'une minute plus tard 4-2.

Dans le dernier tiers, Jordann Perret s'offrira un doublé, alors que Matt Hussey clôturait la soirée d'une 6e but en cage vide.

Revivez les buts en direct:

SLM - 7ème j. : Rouen - Dijon : 6-2 (les buts) https://t.co/rdHP6pFdHH — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) 1 octobre 2016

Grâce à cette victoire et au faux pas du leader Gap, les Rouennais prennent la tête du classement.

Les joueurs de Fabrice Lhenry disputeront leur prochain match à Angers mardi 4 octobre 2016.

