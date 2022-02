L'album "25" d'Adele vendu à plus 10 millions d'exemplaires aux Etats-Unis

Adele s'est vu remettre une plaque certifiant que "25", sorti en novembre, était devenu disque de diamant lors d'une cérémonie au célèbre Madison Square Garden de New York où l'artiste vient de jouer six concerts à guichets fermés, a annoncé son agent mardi.

L'instance de représentation de l'industrie musicale américaine (RIAA) a aussi reconnu que le précédent album d'Adele "21", sorti en 2011, s'était vendu à plus de 14 millions d'exemplaires aux Etats-Unis, le plus grand marché pour l'industrie musicale dans le monde.

Adele, qui a atteint des records de vente similaires au Royaume-Uni, est la seule artiste à vendre autant de disques physiques depuis que la musique en ligne s'est popularisée dans les années 2000.

Depuis 2000, seuls quelques musiciens ont atteint des niveaux similaires et obtenu la certification de disque de diamant, mais c'était il y a déjà plus d'une décennie: le rappeur Eminem avec "The Eminem Show" et la chanteuse country Shania Twain avec "Up!" en 2002 ou encore Britney Spears avec "Oops!... I Did It Again", le boys band NSYNC avec "No Strings Attached" et la compilation des Beatles "1" en 2000.

Avec ses tubes romantiques "Someone Like You" et "Hello", Adele a conquis des mélomanes de tous âges et de toutes origines.

Dans une initiative atypique, elle avait choisi de ne pas publier dans un premier temps l'album "25" sur les sites d'écoute de musique en streaming, avant de finalement poster l'album sept mois après sa sortie.