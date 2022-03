Cagny. Rendez-vous de l'habitat à Cagny : tout savoir de la maison, la décoration et le jardin

Trois jours pour tout savoir sur la maison, la décoration et le jardin. C'est la proposition de la 4e édition du Rendez-vous de l'habitat, organisé vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 à Cagny, à l'est de Caen (Calavados).