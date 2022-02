Calvados. "Léve-toi et marche" dit-il à un handicapé avant de le frapper

Un couple, dont l'homme handicapé se déplace en fauteuil roulant, se promène dans la soirée du mercredi 20 juillet 2016, à Hermanville sur mer, au nord de Caen (Calvados). Soudain, un individu se met en travers de leur passage. Insultant l'homme en fauteuil, il lui ordonne : " Lève-toi et marche ! " Ce dernier lui répond qu'il lui est impossible de le faire et pour clore le sujet tourne son fauteuil pour partir.

Un violent coup de pied au niveau des omoplates

C'est alors qu'il reçoit un violent coup de pied, au-dessus de son fauteuil, au niveau des omoplates. Paraplégique à la suite d'un accident de voiture en 1998, certaines de ses vertèbres ont du être consolidées avec des vis, précisément là où l'agresseur a frappé. Suite à cet incident il devra se rendre au CHU pour y effectuer une radio. L'individu, âgé de 45 ans, a comparu le mercredi 28 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence envers une personne vulnérable.

"Pour voir s'il y aurait un miracle"

A la question de la présidente : " Pourquoi lui avoir dit, lève-tôt et marche ? " le prévenu répond sur le ton de la plaisanterie : " Pour voir s'il y aurait un miracle." La victime, présente, explique qu’une chute lui aurait été dramatique, risquant de le rendre tétraplégique. Il ajoute avoir ressenti, lors de l'incident de la détermination et de la haine de la part de l'agresseur. Il éprouve depuis, de l'anxiété à l'idée de le croiser.

Altération du discernement

D'ailleurs, juste avant l'audience, le prévenu lui lance, goguenard : " Tu n'es pas encore mort, l'handicapé ? " L'expertise psychiatrique dépeint une personne souffrant de troubles psychiques pouvant générer une altération du discernement. La procureur ne cache pas son inquiétude : " Il a rappelé à cet homme de la manière la plus odieuse qui soit, son état de vulnérabilité, sans sembler en éprouver de regret." elle requiert 7 mois de prison avec sursis et une interdiction de contact. Au final, il est condamné à 4 mois de prison avec sursis, à une obligation de soins psychiatriques et de travail. Il devra, en outre, verser à la victime 1500 euros de dommages et intérêts et ne plus jamais le rencontrer.

