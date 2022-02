Rouen. US Quevilly : les terrains de foot rebaptisés aux noms de Michel Mutel et Mahmoud Tiarci

Grande émotion ce mardi 27 septembre 2016 au stade Lozai de l'US Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Les terrains d'honneur et synthétiques ont été rebaptisés.

Des plaques commémoratives dévoilées par les familles

Le premier porte désormais le nom de Michel Mutel, président de l'US Quevilly de 1987 à 2000 et président délégué jusqu'au 27 septembre 2015, date de sa mort. Le second sera baptisé Mahmoud Tiarci, ancien entraîneur, manager général et formateur du club entre 1982 et août 2014, date de son décès. Les familles des deux défunts ont elles-mêmes dévoilé les plaques commémoratives sur les grilles situées derrière les cages de chaque terrain.

"Michel et Mahmoud, fidèles serviteurs de l'US Quevilly"

Un hommage leur a une nouvelle fois été rendu : "Michel Mutel et Mahmoud Tiarci ont été de fidèles serviteurs du football en général, de l'US Quevilly en particulier. Michel a servi l'USQ pendant 62 ans, Mahmoud pendant 32 ans. Former des jeunes au football ne demande pas que des compétences techniques et tactiques, il faut également inculquer des règles de vie. Il faut aussi, et surtout, de la bienveillance, peut-être de l'amour. Car Michel et Mahmoud aimaient tous ces jeunes."

