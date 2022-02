Rouen. Salon de l'immobilier neuf à Rouen, 25 experts vous accompagnent

Tous les professionnels de l'immobilier le répètent à l'envi: c'est le moment d'acheter! Taux historiquement bas et aides à l'achat se conjuguent pour convaincre les plus réticents de franchir le pas.

25 professionnels présents

Convaincre et accompagner, ce sera le rôle des 25 experts présents au Salon de l'Immobilier Neuf, qui se tient vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 sur le quai Jean de Béthencourt à Rouen (Seine-Maritime).

"Concrétiser un projet de vie"

Pendant trois jours, ces professionnels accueilleront les futurs acquéreurs et investisseurs dans ce salon organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie et l'agence Logic-immo.com. "Ce salon répond à une réelle demande de la part des futurs acquéreurs en matière d'accompagnement. L'achat d'un bien immobilier est souvent la concrétisation d'un projet de vie et les questions sont nombreuses lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. [...] Les professionnels sont à l'écoute des attentes des visiteurs pour les aider à mener à maturité et à concrétiser leur projet d'achat qu'il s'agisse d'un achat pour soi ou d'un investissement", avance Olivier Henrotin, directeur de l'Agence Logic-Immo.com de Rouen et co-organisateur de l'événement.

1005 logements neufs en vente

Sur le territoire rouennais, l'offre est bien réelle: 1005 logements neufs sont disponibles à la vente. Le prix de vente moyen est d'environ 3 190€/m2 parking inclus. Des prix en légère baisse. Les acquéreurs ne s'y sont pas trompés. Au deuxième trimestre 2016, les ventes continuent de progresser sur le territoire avec 324 ventes nettes, soit + 42 % par rapport au premier trimestre. Il faut remonter à fin 2011 pour connaître un tel niveau d'activité.

Pratique. Quai Jean de Béthencourt à Rouen. Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre de 10h à 19h, dimanche 2 octobre de 10h à18h.