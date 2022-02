Vos hits préférés de la semaine

Un nouveau classement s'impose. Julian Perretta est toujours votre préféré avec "I cry" mais Enrique Iglesias et le nouveau second tandis que les 6 places gagnées par "This is what you came for" permettent à Calvin Harris et Rihanna de compléter le podium.

La meilleure porgression est pour Milow "Howling at the moon": +12 places (16ème). Justin Bieber est le grand perdant de la semaine avec -14 places pour "Love yourself" (35ème).

5) SIA Cheap Thrills (+1)

4) FRERO DELAVEGA (+4)

3) CALVIN HARRIS feat RIHANNA This is what you came for (+6)

2) ENRIQUE IGLESIAS Duele el corazon (+1)

1) JULIAN PERRETTA I cry (=)

