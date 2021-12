Hors Normandie. Des revenants sur le podium de la Tendance List

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Contre toute attente, un titre datant de cet hiver fait une formidable remontée dans la Tendance List, c'est "Something just like this" des Chainsmokers ft. Coldplay qui est 2ème!

Mais la meilleure remontée est pour Kygo et Selena Gomez "It ain't me" qui parvient à être 10ème avec 36 places de gagnées en une semaine. La pire dégringolade est très sévère: 40 places en moins! C'est la sanction pour Robin Schulz et James Blunt "OK" qui ne sont plus que 46èmes.

La meilleure entrée dans ce classement n'est pas une nouveauté mais une "ré-entrée". C'est Sia avec "Never give up" qui revient tout de même en 15ème place!

5) MARTIN SOLVEIG All stars (-2)

4) CHARLIE PUTH Attention (+9)

3) HARRY STYLES Sign of the times (-1)

2) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (+31)

1) CALVIN HARRIS Feels (=)

