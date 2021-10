Fabrice Rabel, SDF de 40 ans, avait proféré des insultes et des menaces à un agent de sécurité de la gare de Caen samedi 17 juillet. Jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel lundi 19 juillet, l'homme a été condamné à trois mois de prison. Il avait déjà été condamné à 16 ans et demi de prison pour conduite en état d'ivresse, rébellion et violences entre autres.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire