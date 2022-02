En juin, j'apprends que Le Stadium, niché entre les Fossés Saint-Julien et la place Saint-Sauveur, a récemment changé de propriétaires. La rentrée passée, je m'y rends pour déjeuner bien que l'endroit soit plutôt réputé pour les soirs de matchs (et de victoire tant qu'à faire). Sur place, pas de surprise: l'établissement a conservé ce qui fonctionnait, tant dans la décoration intérieure que sur la carte.

Banane ou poire, tant que c'est bon!

Les adeptes des pizzas aux noms de grands sportifs (la Douillet, la Tyson, la Zlatan etc.) ne seront pas dépaysés. "Le midi, elles sont servies sous forme de bruschetta", précise toutefois le serveur. Pour ma part, j'opte pour le poisson du jour (11€): un saumon grillé comme j'aime, servi avec du riz et un quart de citron. La sauce, mélange de tomates et de crème fraîche, satisfait largement la Normande que je suis.

Pour poursuivre, je choisis le dessert du moment: un crumble à la banane et au chocolat (4.50€). Le dessert en bouche, je me dis que légèrement tiède, il serait encore meilleur. Ce n'est qu'à la deuxième cuillère que je réalise que la banane est… de la poire! Une maladresse largement pardonnée par la qualité du service. Avec un verre de vin blanc et un café, je règle une note de 19,30€.

Pratique. 15 Rue Pemagnie, à Caen. Tél. 02 61 32 70 55