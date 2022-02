Lancée à Caen depuis avril 2016, l'association R.A.S (Riders d'asphalte survoltés) promeut la pratique du longskate avec une seule devise: un maximum de sensations pour un minimum de risques. Ce sport est très en vogue ces dernières années. Les sensations sont bien au rendez-vous: l'américain Kyle Wester détient le record du monde de vitesse en longskate, depuis le 29 août 2016 avec une pointe à 143, 89 km/h.

Plusieurs disciplines

Le longskate attire de nombreux adeptes dans l'ex-Basse-Normandie. Fort de ses quarante membres, âgés de 16 à 43 ans, l'association RAS souhaite démocratiser les diverses disciplines qui caractérisent ce sport, comme le "Cruising" (randonnée), le "Dancing" (enchaînement de pas sur la planche) ou encore le "Freeride" (descente avec dérapages contrôlés). Pour son président, Guillaume Trinh Van, "le but est d'organiser des manifestations sécurisées, de fédérer les riders et de sensibiliser les plus jeunes aux dangers de ces disciplines."

Pratique. Pour une initiation, rendez-vous le dimanche 9 octobre pour un contest Slide Jam sur le parking du Zénith de Caen.