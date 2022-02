Barneville-Carteret. Manche : six plaisanciers en difficulté aux Ecréhou

Les sauveteurs et plongeurs de la SNSM de Carteret ont dû intervenir ce samedi 24 septembre 2016. Ils ont secouru six plaisanciers échoués sur l'archipel des Ecréhou, entre Barneville-Carteret (Manche) et de Jersey.