Le nouveau Préfet de Basse-Normandie intronisé

De nombreux élus étaient rassemblés ce matin, lundi 19 juillet, sur la place du maréchal Foch à Caen pour la cérémonie scellant l'arrivée du nouveau Préfet de la région Basse Normandie, et Préfet du Calvados. Il s'agit de Didier Lallement, 53 ans, qui occupait jusqu'à présent la fonction de Secrétaire général du ministère de l'Ecologie, de l'Energie et du Developement durable. Il a d'ores et déjà annoncé vouloir faire du train à grande vitesse l'une des priorités pour la région.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire