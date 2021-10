La deuxième édition de la Normandy Channel race dévoilée à Caen

Fiers du succès de la première édition qui s'est déroulée en mai dernier, les organisateurs de la Normandy Channel Race, ont annoncé aujourd'hui, lundi 19 juillet que la deuxième édition partirait de Caen le 15 mai 2011. L'arrivée aura lieu une semaine plus tard. Le format de l’épreuve et le parcours restent les mêmes, avec un millier de miles à parcourir dans la mer de la Manche, entre la Normandie, le Royaume-Uni et l’Irlande. La course sera cependant dotée d'un nouvel enjeu, puisqu'elle sera qualificative pour la Global Ocean Race 2011 (un tour du Monde en class 40 par étapes).

