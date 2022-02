Calvados : il frappe et tente d'étrangler son jeune enfant handicapé

Un couple d'origine algérienne donne naissance en 2012 à un enfant handicapé, et dès lors, rien ne va plus. Le dimanche 26 janvier 2014, vers 23 heures à leur domicile de Caen (Calvados), l'homme s’énerve car l'enfant n'arrivant pas à dormir, pousse des cris et pleure. Alors, il l'attrape, le frappe et tente de l’étrangler.

La mère s'interpose

La mère, s'interposant, il lui déchire sa robe et la frappe à coups de poing. Suite à quoi, sa colère n'étant pas calmée, il casse tout ce qu'il trouve dans l'appartement. L'homme a été jugé le jeudi 22 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour violences conjugales et sur enfant de moins de quinze ans.

"Elle s'occupe trop de l'enfant"

Il reconnaît les faits, toutefois en les minimisant :" Il m'a énervé avec ses cris, je l'ai un peu secoué et je lui ai mis une fessée. Pour ma femme, elle m'emmerdait et m'insultait, et puis elle s'occupe beaucoup trop de lui !" L'avocat de la partie civile décrit une épouse sous emprise, ne connaissant personne, ne sortant quasiment jamais, parlant à peine français.

Traces de tentative d’étranglement

Victime de violences coutumières qu'elle accepte, la mère réagit toutefois quand elle voit son petit en danger - celui-ci portera des traces de tentative d’étranglement -. C'en est trop pour cette femme maltraitée, elle contacte une assistance sociale et porte plainte. Aujourd'hui séparé, le couple est en instance de divorce.

Un euro symbolique

Reconnu coupable, le prévenu écope de 3 mois de prison avec sursis et d'un euro de dommages et intérêts, réparation symbolique demandée par la victime. "Je regrette", finira-t-il par murmurer.

