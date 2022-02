En marge d'une convention signée jeudi 22 septembre 2016 à Caen (Calvados) entre le réseau des Chambres de commerce et d'industrie, et la Région au sujet de l'Agence de développement pour la Normandie, Hervé Morin a clairement fait savoir qu'il souhaitait désormais une gouvernance régionale pour la gestion des aéroports.

La concurrence ne doit pas être un frein au développement de la région.

Une offre "minable"

"On a une offre aéropotruaire minable. La seule chose qui exsite c'est la ligne Caen-Lyon pour rejoindre le hub de Lyon et accéder à l'Europe, ou des lignes au départ de Deauville, et j'obserbe beaucoup de réticences, constate le président du Conseil régional de Normandie. Le premier exercice sera de mettre les comptes de chacun sur la table. On entend le procés : oui mais l'autre il subventionne sa ligne en faisant de la concurrence déloyale, avec de l'argent public. On va pouvoir voir ce qu'il en est".

Le président de Région souhaite que cette première étape soit lancée en décembre 2016, afin que les exploitants aéroportuaires retrouvent confiance les uns envers les autres. La seconde sera de penser la conception d'une autorité aéroportuaire régionale.