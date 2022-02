Michael Bublé reprend On an Evening in Roma de Dean Martin

Michael Bublé sortira le 21 octobre 2016 son 7 ème album "Nobody but me". Le 1er extrait, éponyme, a été dévoilé en août. Comme cet album du Canadien sera un mélange de créations originales et de reprises, c'est une reprise qui a été choisie en 2ème extrait. Une reprise de Dean Martin: "On an Evening in Roma (Sott'er Celo de Roma)".

Voici aussi "Nobody but me", si vous l'avez loupé: