The Weeknd et Daft Punk sur le titre "Starboy"

Le titre "Starboy" devrait figurer sur le quatrième album du même nom de The Weeknd. Celui-ci sera disponible le 25 novembre prochain.

L'artiste canadien est un habitué des featurings. Durant l'année suivant la sortie de son album "Beauty Behind the Madness", ses fans avaient pu le voir figurer parmi les invités de Kanye West, Beyoncé, Future et Travis Scott.

The Weeknd a connu le succès populaire pour la première fois avec Earned It le titre phare de la BO du film 50 Nuances de Grey.

Enfin connu et reconnu par le grand public, The Weeknd avec l’album Beauty Behind The Madness connaît un véritable carton mondial et enchaine tube sur tube : Can’t feel my face, The Hills, In The night, Often…En France c’est 200.000 albums vendus et 5,3 millions d’albums vendus dans le monde.