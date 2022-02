Calvados : Virginie Cronier, nouvelle conseillère municipale de la Ville de Caen

À 38 ans, Virginie Cronier, professeur de langue des signes au collège Jean Moulin et au lycée Rostand, a été installée dans ses fonctions de conseillère municipale de la Ville de Caen (Calvados), lundi 19 septembre 2016.

Suite à la disparition de Gilles Grollier

Celle qui est aussi présidente de l'association des sourds de Caen et du Calvados et ambassadrice pour les sourds de l'association Normandy Welcome succède à Gilles Grollier, décédé au mois d'août.

Intéressée par la vie politique depuis toujours, Virginie Cronier avait participé au conseil municipal de la jeunesse sous le mandat de Brigitte Le Brethon, ancienne maire de Caen. Elle était en mars 2014 en 13e position sur la liste centriste Caen vous appartient.

