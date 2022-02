Rouen : le voleur cache un téléphone dans son fessier

La brigade canine est requise, lundi 19 septembre 2016 vers 23h50, rue Pavée à Rouen (Seine-Maritime). Quatre personnes ont été vues en train de fracturer la porte d'accès à un garage souterrain. Sur place, la police voit un jeune homme de 19 ans au téléphone, sur le trottoir, et trois autres sortir du garage souterrain pour prendre la fuite.

Trompé par son empreinte

Les quatre, âgés de 16, 17, 19 et 22 ans, et résidant à Sotteville-lès-Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray, sont interpellés. L'un a un badge d'accès au garage sur lui. Les policiers mènent leurs recherches dans le garage. Deux véhicules ont été ouverts. Dans l'un, des dizaines de CD ont été jetés par terre. De la poudre blanche, en provenance d'un extincteur, a été déversée sur les sols des voitures. Problème : un des suspects a marché dessus, laissant son empreinte et facilitant son identification. De plus, le propriétaire d'une des deux voitures reconnaît son badge d'accès dans les mains de l'un des voleurs.

Les quatre jeunes hommes sont dont interpellés. Sur l'un d'eux est retrouvé un téléphone volé depuis une semaine. Il l'avait caché... dans son fessier ! Les quatre ont été placés en garde à vue.

A LIRE AUSSI.