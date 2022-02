Vos sorties club ce samedi 24 septembre en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye participez à l'American Project Party. Déco US, red-white-blue cups, sexy gogo, champagne shower et pistolets à vodka (à consommer avec modération).

Au Koncept à Lessay c'est soirée CO2 et neige avec entrée gratuite.

A l'Agrion au Moulin de Ver on chouchoute les natifs de Septembre. Venez fêter les anniversaires du mois avec 6 entrées offertes avant 1h.

Les anniversaires du mois également à l'honneur chez Route discothèque à Lessay.

CALVADOS

DjaDja & Dinaz sont font leur dernière date de tournée 2016 au Moulin Club de Deauville vendredi 30 septembre. Gagnez vos places ce samedi soir pour y assister.

Venez également célébrer l'anniversaire du Palais à Caen ce samedi soir.

Au Tiffany à Vire on fête les anniversaires du mois avec la présence de Mario & Luigi. Gâteaux, bonbons et 5 entrées gratuites minimum aux natifs du mois dès 1h30.

Les anniversaires de septembre sont également en vedette au DH Club à Subles

ORNE

La soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne, tous les hits d'hier et d'aujourd'hui toute la nuit.

Au Bayokos à Alençon c'est la résidence d'Ambivalence au Patio, le grand retour du collectif Ambivalence pour la rentrée.