Paris (AFP). PSG: la moutarde va-t-elle monter au nez de Ben Arfa ?

HBA cette saison au PSG, c'est 5 matches joués: le Trophée des champions, puis 4 matches de L1 (2 comme titulaire, 2 comme remplaçant, 152 minutes, soit deux heures et demie seulement en championnat).

Depuis, rien. L'ancien joueur de Marseille n'a pas été retenu dans le groupe pour la venue d'Arsenal (1-1) en Ligue des champions, a été écarté du déplacement à Caen (succès 6 à 0), puis sera de nouveau privé du match contre Dijon mardi soir.

Troisième match en tribunes consécutif: arrivé en provenance de l'OGC Nice où il était la superstar, Ben Arfa savait qu'il devrait faire face au PSG à une concurrence bien plus relevée. Mais il ne s'attendait sans doute pas à un tel traitement de la part de son nouveau coach Unai Emery.

"C'est un joueur comme les autres, je pense que les joueurs qui sont dans le groupe aujourd'hui sont ceux qui sont bien préparés pour le match" de mardi au Parc des Princes contre le promu Dijon, a déclaré le technicien basque lundi en conférence de presse.

- Dugarry prédit "un clash" -

L'ancien coach de Séville, qui a remporté trois fois de suite l'Europa League, accorde beaucoup d'importance au travail effectué à l'entraînement et c'est sur cette base qu'il sélectionne ceux qui joueront. Or, Ben Arfa est "un joueur de match" qu'on "voit moins" à l'entraînement, selon son coéquipier belge Thomas Meunier.

L'ailier de 29 ans a aussi livré des prestations très en deçà de ce qu'il avait pu faire à Nice, lors des cinq matches qu'il a disputés cette saison.

Christophe Dugarry, ancien attaquant international, aujourd'hui consultant sur RMC, avait également "ressenti visuellement" que Ben Arfa n'était "pas à son poids de forme" en début de saison.

Réputé pour son caractère instable, en dehors de sa parenthèse dorée à Nice où il était couvé par Claude Puel, le natif de Clamart va-t-il supporter longtemps ce traitement sans se rebeller?

"Je prends le parti que d'ici la fin de l'année il y aura un clash entre Emery et Ben Arfa", a prédit récemment Dugarry.

Jean-Claude Dassier avait raconté à France Football ce qui lui était arrivé quand il était président de Marseille et que HBA, considérant qu'il était retenu au club contre sa volonté, était venu dans son bureau s'expliquer.

- Les Bleus, sans lui -

"On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche que Ben Arfa a posé son bras sur mon bureau et a viré tout ce qu'il y avait dessus: les journaux, les stylos, les crayons. Il m'a dit quelque chose du genre: +Ce n'est pas convenable ce que vous faites, vous m'aviez promis de me laisser partir. De toute façon, je ne fous plus les pieds à l'entraînement. Je ne rejouerai plus jamais pour l'Olympique de Marseille+."

"Mon chauffeur et garde du corps est arrivé, paniqué, croyant que ma vie était en danger, poursuivait M. Dassier. Ce qui n'était évidemment pas le cas. Juste derrière, notre ami Ben Arfa a fait demi-tour et est parti. Ça n'a pas duré bien longtemps". Le joueur était parti à Newcastle dans la foulée.

La situation est rude pour l'heure pour Ben Arfa. D'abord parce que comme le disait Dugarry "c'est un joueur qui a besoin de sentir la confiance". Ensuite parce que le PSG s'est imposé sans lui sans problème à Caen. Ensuite parce que l'équipe de France va encore jouer sans celui qui était réserviste lors du dernier Euro. Didier Deschamps annonce sa prochaine liste le 29 septembre et sans temps de jeu, HBA n'a aucune chance d'y être.