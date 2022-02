L'Agenda en Normandie : mardi 20 septembre

MANCHE

Samedi et dimanche rendez-vous à la fête Saint-Michel de Graignes. Samedi c'est une foire à tout suivie d'un apéro-concert et d'un feu d’artifice avant un bal populaire. Dimanche une messe à 11 h puis un vin d’honneur. L'après-midi : défilé avec Noce normande et participation de deux groupes folkloriques de Valognes et Saint-Lô puis à 18 h 30 un tir au bouquet. Des manèges sont également installés pour vos enfants.

Sur la Longue plage de Breteville sur Ay dans la Manche, dès ce weekend, et tout au long de la semaine prochaine, c'est le championnat d'Europe de Char à Voile. Inauguration du championnat Samedi... Et les meilleurs pilotes d'europe prendront le départ dimanche pour 6 jours de compétition.

Réservez votre soirée de samedi pour la zumba party à Bricquebec salle Jean Elliard. Retrouvez Virginie et Sandrine de 20h30 a 21h30 puis Bel-mondo de 21h30 à 23 h. Bel-mondo est un chanteur et chorégraphe spécialisé dans la zumba. Il se deplace partout dans le monde pour des zumba party. Et il travaille avec Beto Perez l'inventeur de la zumba. Il y aura un DJ avec gros matériel son et lumières, machine à fumée et laser.

CALVADOS

Vendredi rendez-vous au Portobello Rock Club, 7 Bis Avenue de Tourville pour une grande soirée concert de 21h à 1h du matin. Sur scène Portier Dean : un artiste qui vous emmènera dans les contrées inexplorées de vos émotions et Talune : une musique étonnante de naturel et de spontanéité. La billetterie sur portobellorockclub.fr.

Dimanche, rendez-vous au Paléospace de Villers-sur-Mer pour découvrir, en compagnie d’un médiateur scientifique, la formidable aventure de la longitude. Vous percerez également les secrets de la mesure du temps, liée aujourd’hui à notre célèbre méridien de Greenwich pendant 1h30. Si le soleil est au rendez-vous, vous pouvez également assister en direct au midi solaire sur la méridienne du Paléospace pour ces dates particulières des solstices ou équinoxes.

ORNE

Dans le cadre du Téléthon, le Comité des fêtes de La Chapelle d'Andaine organise, ce dimanche, une bourse aux vêtements avec déjeuner aux tripes ou assiettes anglaises. Une partie des bénéfices de cette manifestation ira pour le Téléthon. Comptez 2 euros le mètre linéaire pour les exposants et 12 euros le repas sur réservation au 02 33 38 13 53.

Samedi rendez-vous à Saint Bômer les Forges, pour marcher au profit de l’association François AUPETIT. Vaincre la maladie de Crohn & la recto-colite hémorragique. Cet évènement permet de répondre aux besoins permanents des associations de malades et de soutenir les jeunes chercheurs en région.