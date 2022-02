Football : la mauvaise soirée des équipes de la région Normandie

Ligue 1, Caen s'est fait étrillé sur sa pelouse par le PSG 6 à 0. Edinson Cavani s'est offert une belle bouffée d'air frais en terrassant Caen d'un quadruplé dès la première période, pour un score final de 0 à 6, vendredi 16 septembre 2016 en ouverture de la 5ème journée de Ligue 1.

Pour Patrice Garande, l'entraîneur de Caen :

"C'est une soirée qu'on n'avait pas imaginée comme ça. Il faut que je prenne quand même la responsabilité de cette défaite. Manifestement je me suis trompé sur le système, dans mes choix. Quand on fait une prestation comme ça, on a pris une belle fessée, une belle leçon, il y a des enseignements à tirer de ce match-là".