Caen. Estimant les agents de police hautains, il les insulte et les menace

Un homme âgé de 30 ans a comparu le mercredi 14 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique. Le 17 février 2014, vers 15h, il stationne son véhicule dans une rue de Caen. S'agissant d'un stationnement interdit, et la police municipale passant par là, une contravention lui est dressée.

« On va se revoir, tu ne sais pas qui je suis »

Cette intervention met l'individu hors de lui et il use d'une grande quantité d'insultes, en particulier à l'égard de la femme agent tout en finissant par la menacer : « Tu ne sais pas qui je suis, on se reverra ! » A la barre, s'il reconnaît les insultes, il nie farouchement les menaces. « J'étais provoqué, j'ai dit n'importe quoi »

« Ils étaient hautains »

L'homme, informaticien de métier, a déjà été jugé en 2015 pour les mêmes délits. « Elle me met une contravention, mais au lieu de faire son travail normalement, elle me souhaite une bonne journée ! Ils étaient hautains, c'est pas passé » Le procureur requiert 800 euros d'amende. C'est la peine à laquelle l'homme est condamné.

Aucun dommage et intérêt n'a été demandé, les agents ne s'étant pas constitués partie civile.