En Normandie, un jeune de 20 ans se tue en scooter

Il est 22h45 ce mercredi 14 septembre 2016 quand un jeune homme de 20 ans, qui circule quai de Boisguilbert à Rouen (Seine-Maritime) avec un passager sur son scooter, emprunte la voie d'accès au pont Guillaume le Conquérant, dans le sens allant de la rive droite à la rive gauche.

Sa tête heurte un lampadaire

Il pleut et la chaussée est glissante. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule et percute un accotement. Dans sa chute, sa tête, heurte un lampadaire. Malgré plusieurs tentatives de réanimation par le Samu, il décède sur place. Son passager, un homme de 24 ans, est légèrement blessé et a été transporté au CHU de Rouen. Tous les deux portaient un casque.

LIRE AUSSI.