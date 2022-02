Le nouvel hôtel des associations de Caen devrait ouvrir en septembre 2018

Qui fréquente régulièrement le quartier de la Guérinière aura noté la rapide évolution du secteur que couvrait l'ancien collège Guillaume de Normandie. À l'est, un terrain pour les gens du voyage a vu le jour. Et sur le site doivent émerger un établissement pour personnes âgées, une mosquée... et le futur hôtel des associations de Caen.

Lundi 19 septembre 2016, le conseil municipal doit se prononcer sur l'architecte qui devra superviser le chantier, un projet de 3,5 millions d'euros où pourront être hébergées une cinquantaine d'associations de tous domaines, notamment celles qui résident actuellement dans l'ancien collège Dunois. "Comme jusqu'à présent, ce sont elles qui paieront les "fluides" : l'électricité et l'eau", détaille Sophie Simonnet, adjointe à Caen chargée de la vie associative. Mais les caractéristiques de ce nouveau bâtiment, "très simple", "tout en bois" et aux dernières normes, devrait permettre d'importantes économies, espère l'élue.

Planning "extrêmement serré"

Ce nouvel hôtel des associations incluera des salles de réunion comme un espace de "co-working", 800 m2 de bureaux modulables et un espace de stockage, "souvent une grosse problématique des structures associatives". Le calendrier, lui, s'annonce "extrêmement serré" : l'avant-projet doit être validé par le conseil municipal en février 2017, pour une ouverture du bâtiment au public en septembre 2018.

Cinq agents de la ville, actuellement déployés à la Maison des associations, quartier Caponière, seront chargés d'animer le nouveau pôle. Leurs anciens locaux serviront à terme comme lieux de réunion, "une sorte de maison de quartier du centre-ville de Caen", pour Sophie Simonnet.