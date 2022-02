Journée du sport scolaire dans l'académie de Caen

Ce mercredi 14 septembre était « la journée du sport scolaire » dans toute l'académie de Caen. Le matin était banalisée pour permettre l’organisation d’activités sportives mais aussi pour montrer aux élèves le lien entre sport, santé, nutrition, et citoyenneté, avec également une mixité entre les écoles primaires et les collèges.

L'Olympisme sur les bancs de l'école.

A Alençon, 250 jeunes ont par exemple participé à de la course et du tennis de table. Il s'agissait des collégiens de 6ème, de Clis, mais aussi les écoliers de tout le quartier Courteille. L'occasion de lancer « l'année de l'olympisme de l'école à l 'université », dans le cadre de la candidature de Paris 2024, à l'organisation des futurs jeux olympiques et paralympiques.

Jean-François Lamache, principal du collège St Exupéry :