Les Français consomment 3,5 kg de bonbons par an, quels sont vos bonbons préférés ?

Gourmets plutôt que gourmands

Les Français se distinguent déjà de leurs voisins européens par leur consommation mesurée de chocolat (6,62 kg contre 12,2 kg pour les Allemands).

Les confiseries sont aussi un petit plaisir coupable limité. Pour autant, ils restent stables et ne font pas les frais des restrictions budgétaires dans le caddie. Les ventes en grande distribution n'ont par exemple pas bougé, estimées à 119 millions d'euros (+0,3%). Comparé à 2010, la hausse est limitée à 1,8%. Et la tendance n'est pas prête de changer puisque les ventes ont progressé de 1,4% en volume au premier semestre 2016.



Les Français aiment les sucettes...



Les Français engloutissent 3,5 kg par an et par habitant (d'après les chiffres de 2015). Un poids qui n'a donc rien à voir avec celui des Suédois (7,8 kg), des Danois (6,6 kg) et des Allemands (5,5 kg).

Bonbons et sucettes ont les préférences des consommateurs.

Ce rayon représente 52,5% des parts de marché de la confiserie. Et les Français en redemandent puisque les ventes ont augmenté de 3,1% sur un an et de près de 24% depuis 2010. Les chewing-gums arrivent en seconde position, malgré une baisse de 4% par rapport à 2014. La petite confiserie de poche représente 13,6% des parts de marché, tandis que les spécialités au sucre affichent 7,1%.



Les Français ne se contentent pas seulement de manger des bonbons, ils les produisent aussi. En 2015, plus de 228.000 tonnes sont sorties des usines tricolores. Un quart est exporté, à commencer en Allemagne où 6939 tonnes sont importées.

À noter que le Syndicat national de la confiserie représente 90% du marché français.

La Journée des Petits Plaisirs aura lieu le vendredi 7 octobre. Elle consistera à envoyer par surprise des sachets de bonbons aux personnes ayant bénéficié d'une dédicace de la part d'un proche, sur le site www.despetitsplaisirspour.com.