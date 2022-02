L'Agenda en Normandie : vendredi 16 septembre

MANCHE

Ce dimanche venez participer en famille ou entre amis au 9e raid sportif « Par Vire et Chemins » ! En équipe de 2 vous devrez réaliser une descente en canoë de 4,6 km entre Le Moulin-Hébert et Condé-sur-Vire. Puis vous vous élancerez jusqu’à Saint-Lô pour 13,4 km de Run and Bike (une personne court, l’autre est sur le VTT à ses côtés avec changements imposés). Rendez-vous à 8h15 à la plage verte de Saint-Lô pour le départ du raid à 9h30. Prévoyez de vieilles baskets pour le canoë.

Dimanche toujours, rendez-vous de 14h a 17h sur la plage de Vauville pour profiter d'une journée portes-ouvertes au char à voile. Des bénévoles vous accueilleront et vous feront découvrir cette discipline gratuitement. Venez nombreux et là aussi, prévoyez des vêtements de pluie et un change complet.

CALVADOS

La Foire de Caen ouvre ses portes aujourd'hui et continue jusqu'au 26 septembre. Le thème de cette édition : a la découverte des 9 dragons du Mékong. Plusieurs nouveautés cette année, un espace "Agora" situé sur l'esplanade du Parc des Expositions, un lieu d'échanges et de débats. Ou encore le Normandie Electrique Tour, le 1er rallye touristique de voitures électriques dont l’objectif est de promouvoir la mobilité durable dans son ensemble, les véhicules électriques et hybrides en particulier ainsi que les bornes de recharge. Les infos sur caenevent.fr.

Dimanche, participez à la 5ème édition de la Fête au Bouquetot à Saint-Pierre-Azif de 11h à 19h. À travers cet évènement l'association ECOPYA souhaite mettre en valeur les producteurs (bio) et artisans locaux. Au programme : concerts, des animations ludiques et pédagogiques, des ateliers massage, relaxation et yoga, un marché des producteurs et 2 conférences. Toutes les infos sur la page Facebook de la manifestation.

ORNE

Lieu de convivialité, les kermesses étaient au coeur de la vie des villages. Venez retrouver cette ambiance 1900 lors de la kermesse des Muséales à Tourouvre qui proposera course en sac, maquil­lage, jeux d’adresse, pêche au canard, crêpes… Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h, 15 rue du Québec.

Manger bio et local c’est l’idéal ! A partir de dimanche, les acteurs de la bio en Nor­mandie vous proposent de nombreuses animations autour de la découverte des produits fermiers bio de leur terroir. Au programme : dégustations et animations chez Barnabé l’Épicier, place de l’Hôtel de Ville à Longny-au-Perche. Samedi c'est de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, dimanche de 9h30 à 12h30.