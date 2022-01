Jeux paralympiques : le normand Florent Merrien médaillé à Rio

Florian Derrien, qui s'est entraîné à la Bayard Argentan Tennis de table, est médaillé de bronze aux jeux paralympiques de Rio de Janeiro. Dans un Sms envoyé à ses amis argentannais, il explique : "je suis le mec le plus heureux du monde...".

Le président de la Bayard, Emeric Martin, qui a lui-même participé plusieurs fois aux jeux paralympique a réagit : "C'est un vrai plaisir de voir Florian Merrien revenir avec cette médaille car nous nous connaissons vraiment bien depuis des années, et cette médaille Olympique, il l'a mérité. Il est venu régulièrement s’entraîner à Argentan depuis son plus jeune âge et nous avons eu le bonheur de gagner ensemble le titre de Champion de France double messieurs cette année !".

Florian Derrien vient d'être licencié au club d'Argentan de tennis de table.