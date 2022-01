New York (AFP). Fashion Week: érotisme chez Altuzarra, Victoria Beckham à l'aventure

Comme il se devait en ce quinzième anniversaire du 11-Septembre, la journée a démarré par deux minutes de silence, quelques instants avant le début du défilé de Victoria Beckham.

Lors du second moment de recueillement, la grande prêtresse du magazine Vogue", Anna Wintour, mais aussi David Beckham et son fils Brooklyn se sont levés.

La mode a ensuite repris ses droits et Victoria Beckham a montré qu'elle continuait progressivement à s'affranchir du classicisme qui avait gouverné ses premiers pas dans le monde des défilés, en 2008.

Pour cette saison printemps/été 2017, elle a osé des coupes et des assemblages hardis, notamment un haut soutien-gorge en velours orange fluo qui se porte avec une jupe droite et un sac en bandoulière, tous deux assortis orange.

Orange, lilas, vert menthe, Victoria Beckham a aussi intégré des couleurs qui tranchent, autre signe de cette liberté qu'elle semble désormais s'accorder.

"J'ai vraiment l'impression d'avoir atteint la plénitude cette saison", a commenté, radieuse, la designer.

- Altuzarra chez David Lynch -

Dans l'après-midi, le créateur français Joseph Altuzarra a proposé une collection de nouveau nourrie au cinéma.

Après Jim Jarmusch en février, il s'est plongé dans l'univers du film "Sailor et Lula" de David Lynch, palme d'or à Cannes en 1990.

Porté par "l'attitude détachée et joueuse" des deux personnages principaux, il voulait une collection "joyeuse, pleine de vie et chargée en érotisme", a-t-il expliqué dans les notes de collection.

L'imprimé python sur une robe ou un trench, évoque la veste portée par Nicolas Cage (Sailor) dans le film.

Beaucoup de motifs, d'imprimés, comme ces ananas sur une robe bleue et des fleurs sur une autre blanche, toutes deux en organdi, et des couleurs vives pour transmettre cette idée de gaité.

- Hood By Air déviant -

Sur une note beaucoup plus sombre, même si l'érotisme était là aussi bien présent, la marque new-yorkaise Hood by Air a, elle, de nouveau joué de son anticonformisme sauvage et de son goût pour la provocation.

Dans ce défilé de sexe neutre, mêlant mannequins hommes et femmes dans des tenues susceptibles d'être portées par tous, l'un des modèles arborait un costume dont la veste était déchirée au point de révéler le buste, recouvert lui-même par un corset.

Toujours au rayon costume, un autre mannequin en portait lui aussi un, gris avec pantalon très ample, dont la veste était recouverte d'une seconde cousue en pagaille sur la première.

Une chemise blanche pliée, comme directement sortie d'un rayon de magasin, avait été, par ailleurs, cousue dans les revers du costume.

L'ensemble dégageait une impression volontairement déviante et sombre, avec beaucoup de noir et des fermetures éclair comme s'il en pleuvait.

- Prabal Gurung glamour -

Nouveau changement radical d'atmosphère, en début de soirée, Prabal Gurung a offert une collection glamour en diable, inspirée par sa propre mère et par la féministe américaine Gloria Steinem.

Des coloris puissants, des drapés qui ne passent pas inaperçu, des matières qui sautent aux yeux, les modèles du créateur américain d'origine népalaise auraient eu leur place sur un tapis rouge.

- Une collection "Bernie vs Bernie" -

Après Etienne Deroeux et ses couvertures de survie samedi, Kerby Jean-Raymond, fondateur de la maison Pyer Moss, a apporté la note politique de la journée, avec sa collection "Bernie vs Bernie",

Il mettait ainsi en opposition l'ancien candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders et le plus célèbre escroc de la finance, Bernard Madoff.

Plusieurs pièces semblaient venir tout droit de Wall Street, avec leurs rayures blanches et bleues, dont une portait, en bas, une photo imprimée de Bernard Madoff.

Pour appuyer son discours, Kerby Jean-Raymond avait inscrit le mot "Greed" (cupidité) sur un blouson et sur un pull.

La semaine de la mode se poursuit lundi avec un programme chargé, qui comprend notamment Philip Lim, Oscar de la Renta et Zac Posen.