Au Bassin Saint-Pierre de Caen (Calvados), ils étaient 54 navigateurs, ce dimanche 11 septembre 2016 à midi trente, à embarquer, pour un départ officiel de la Normandy Channel Race à 17 heures depuis l’embouchure de l’Orne.

Sur le port de plaisance caennais, nombre de curieux, de flâneurs, mais aussi d’amis et de familiers venus soutenir et encourager les concurrents. La course de près de 1 000 milles se court dans la mer de la Manche, entre côtes normandes, anglaises et irlandaises.

Quatre femmes dans la course

Pour cette 7e édition de la course nautique réservée aux monocoques de la Class 40, notons la présence de quatre femmes sur la ligne de départ : Isabelle Joschke (Generali – Horizon Mixité), Miranda Merron (GB) (Campagne de France), Claire Pruvot (Carac) et Catherine Pourre (Eärendil).

Remise des prix le dimanche 18 septembre

Cinq jours en mer avec six étapes d’une course exigeante départageront les 54 navigateurs : l’arrivée de la course se tiendra aux écluses de Ouistreham. La remontée vers le port de Caen est prévue pour le samedi 17 septembre (voire la veille pour les premiers…) où se tiendront de nombreuses animations et festivités au "village" de la course, quai Vendeuvre, avant de laisser la place à la cérémonie de remise des prix le dimanche 18 septembre!



Galerie photos du départ des monocoques pour les écluses de Ouistreham.

Pour suivre l’avancée de la course, consultez le site officiel de la course : www.normandy-race.com

