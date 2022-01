Seine-Maritime : fiché S et soupçonné de radicalisation, il logeait en face de la gendarmerie

Lundi 5 septembre 2016, les gendarmes de Seine-Maritime ont procédé à une perquisition administrative, rue Edmond-Labbé à Yvetot (Seine-Maritime), dans un logement situé en plein centre-ville, juste en face de la gendarmerie d’Yvetot, révèle l'hebdomadaire Le Courrier Cauchois.

Converti à l'islam, et soupçonné d'être radicalisé

Les forces de l’ordre auraient menotté un Cauchois de 29 ans, converti à l’islam, et fiché "S" depuis trois ans, qui logeait dans ce logement "avec sa mère". "Portant une longue barbe" et un bracelet électronique, il serait soupçonné de radicalisation. Toujours d’après le journal, il aurait été vu "rodant à proximité de l’église". Et en Seine-Maritime, département où a été perpétré l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray en juillet, l'information n’a pas été prise à la légère. La perquisition n’ayant pas été fructueuse, il aurait été remis en liberté.

Interrogée par Tendance Ouest, la préfecture "confirme qu’il y a bien eu une opération de ce genre ce jour-là", mais se refuse à toute autre communication.

Le fiché S logeait face à la gendarmerie d'#Yvetot, la rue bloquée lundi matin, les photos dans le @lccauchois pic.twitter.com/j9Tc0iJcbZ — Angelina (@angelinadionisi) 9 septembre 2016

