Depuis mars 2015, le parc de Clères (Seine-Maritime) accueille Packa et Poya, deux jeunes pandas roux mâles issus d'une même portés, nés dans le parc belge de Planckendael. Samedi 17 septembre 2016, ils seront les stars de cette journée organisée par l'association Connaître et protéger le panda roux en collaboration avec le Red panda network. Les nombreuses animations proposées permettront au public de percer les secrets de ce petit animal charmant si méconnu et malheureusement en danger d'extinction.



C'est sur un arbre perché que le public découvrira Poya et Packa. L'animal arboricole y passe le plus clair de son temps à manger ou dormir, ne descendant au sol que pour se reproduire. Mais, si Poya et Packa font bien partie du programme d'élevage européen, ils ne sont pas encore prêts à rencontrer des femelles. Le panda roux n'a en effet aucun mal à se reproduire en captivité et il y a déjà plus de 600 individus dans les parcs européens. Alors pour l'instant Poya et Packa peuvent s'adonner à la paresse dans leur grands enclos pour le plus grand plaisir de leurs visiteurs.

Séances de nourrissage

A 13h30 et 16h30 les soigneurs animeront des séances de nourrissage et parleront du mode de vie paisible du panda. L'animal dont le nom qui vient du népalais signifie « mangeur de bambou » se nourrit comme le panda géant en grande majorité de bambous sélectionnant les pousses les plus tendres. Pourtant, à cause de sa dentition, il est de l'ordre des carnivores. C'est l'un des rares points communs avec le panda géant que les visiteurs découvriront lors de jeux sur le thème. Il n'appartient pas à la même espèce et ne s'apparente à aucune autre.



Œuvrer pour la sauvegarde des pandas roux



Espèce qualifiée jusqu'alors de vulnérable, les pandas roux sont depuis décembre 2015 une espèce en danger d'extinction. Le Red Panda Network, un organisme non gouvernemental américain œuvre au Népal pour préserver cette espèce unique. Il recense les individus – aujourd'hui 10 000 seulement vivent à l'état sauvage - il crée des sanctuaires, engage et forme des garde-forestiers et trouve des alternatives économiques pour contrer la déforestation, cause majeure de la disparition de l'espèce avec le trafic de la fourrure.



La soigneuse des pandas roux du parc de Clères, Anne-Gwenaelle Perio, et deux autres soigneuses Hélène Trameaux du parc zoologique de Paris et Betty Knops de la ménagerie du jardin des plantes ont décidé de relayer les actions du Red Panda Network en France en créant l'association Connaître et protéger le panda roux qui anime régulièrement des rencontres ludiques autour de l'animal. Ces actions ont pour but de sensibiliser le grand public à la cause du panda roux et de récolter des fonds pour le Red Panda Network. Pour cela des objets dérivés produits par les animateurs ou issus d'entreprises népalaisse ralliant la cause seront en vente sur place, tels que peluches et sac brodés à l'effigie des pandas roux et avec les séances de maquillage à 1€, l'association espère aussi réunir quelques fonds supplémentaires.

Pratique. Samedi 17 septembre de 10 à 18h. Nourrissages à 13h30 et 16h30 et présentations devant l'enclos. Parc animalier de Clères. Gratuit. 02.35.33.23.08