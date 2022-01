Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France (représentant le Pape), a imposé jeudi 8 septembre 2016 le Pallium sur les épaules de l’Archevêque de Rouen (Seine-Maritime). C’est la première fois que cette cérémonie est célébrée en France métropolitaine.

#DiocèsedeRouen - Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique, remet le pallium à Mgr Dominique Lebrun, dans sa cathédrale pic.twitter.com/PNROJMhwWc — E. de La Bourdonnaye (@la_bourdonnaye) 8 septembre 2016

Symbole de la communion entre l'évêque de province et l'évêque de Rome

Le Pallium est un vêtement insigne brodé dans une fine laine d’agneau. C’est un col circulaire porté sur les épaules, avec deux pendants (un sur la poitrine et l’autre dans le dos). Il présente une extrémité en soie noire qui recouvre une plaque de plomb destinée à le maintenir en place. Il est un signe de communion entre l’évêque d’une province et l’évêque de Rome, à travers le ministère de l’archevêque. Le Pallium est porté autour du coup par le Pape et les archevêques métropolitains lors des solennités.

L'ombre du Père Hamel

Pendant la cérémonie, Monseigneur Luigi Ventura a rappelé la conduite exemplaire de la paroisse lors de l’assassinat du Père Hamel, ainsi que l’émotion suscité à travers le monde.