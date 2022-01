Vos idées sorties ce week-end dans l'agglomération de Rouen

- Le portrait impressionniste

L'Académie des sciences et belles lettres de Rouen propose une conférence sur l'évolution du genre, de la pratique picturale jusqu'à l'impressionnisme au cinéma.

Pratique. Vendredi 9 septembre à 14h. Hôtel des sociétés savantes à Rouen (Seine-Maritime). Gratuit. Tél. 02 35 07 76 09

- Dédicace Michel Bussi à la FNAC

Après Un avion sans elle, Nymphéas noir et Mourir sur Seine, Michel Bussi présente son dernier thriller à la FNAC, Le temps est assassin. Ambiance corse garantie.

Pratique. Vendredi 9 septembre, de 16 à 18h. Fnac de Rouen, Palais de Justice. Entrée libre.

- L'opéra à Petit-Quevilly

L'Opéra inaugure sa saison musicale par un répertoire de saison au théâtre de la Foudre : la Pastorale d'été d'Honegger complétée par un concerto de Strauss et la symphonie N°4 de Beethoven.

Pratique. Vendredi 9 septembre, 20h. Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Tarifs 8/10€. 02 35 03 29 78

- Elbeuf La ville en fête

Le traditionnel rendez-vous Elbeuf en fête revient : foire, village des associations, spectacles et animations au programme. Avec un parrain prestigieux : l'ancien footballeur Sylvain Wiltord sera présent le vendredi.

Pratique. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, centre-ville d'Elbeuf sur Seine (Seine-Maritime).

- Trésors aux puces rouennaises

La plus belle brocante de France est de retour et accueille pas moins de 200 brocanteurs : l'occasion de faire l'acquisition d'objets rares et anciens, meubles, vêtements, bibelots authentifiés par des experts.

Pratique. Les 9,10 et 11 septembre. Parc Expo de Rouen (Seine-Maritime). Tarifs 0 à 6,6€. www.pucesrouennaises.com

- Parcours artistique à Elbeuf

Pour introduire sa saison artistique, le Cirque Théâtre d'Elbeuf propose un parcours artistique établi en partenariat avec la municipalité. Entre poésies et acrobaties, faites le plein de rêves.

Pratique. Les 10 et 11 septembre. Du jardin de l'Hôtel de ville au cirque-théâtre d'Elbeuf (Seine-Maritime). Gratuit. www.cirquetheatre-elbeuf.com

- Festival d'orgues de barbarie

Les rues de Pavilly résonneront ce week-end au son de ces instruments de musique mécaniques. Les joueurs d'orgue en tenue d'époque sont réunis à l'occasion du 7e festival d'orgues de barbarie.

Pratique. Samedi 10 et dimanche 11 septembre. Centre-ville de Pavilly (Seine-Maritime). Gratuit. www.pavilly.fr

- Pavillon Flaubert: l'antre du maître

À l'âge de 30 ans, Gustave Flaubert s'installe avec sa mère dans cette paisible propriété de famille. C'est ici, qu'en ermite, il rédigera en cinq ans de travail acharné le manuscrit de Madame Bovary.

Pratique. De 14h à 18h, les samedi 10 et dimanche 11 septembre. Pavillon Flaubert à Croisset (Seine-Maritime). Entrée libre. Tél. 02 35 71 28 82

- Le cancre à l'Omnia

Le réalisateur Paul Vecchiali est l'invité de l'Omnia pour son film Le cancre, un drame sentimental où il se met lui-même en scène dans le rôle de Rodolphe : un homme à la recherche de son premier amour.

Pratique. Jeudi 15 septembre à 19h30. Omnia à Rouen (Seine-Maritime). Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Les Beatles: naissance du mythe

Le film documentaire de Ron Howard, grâce à des extraits inédits, retrace les premières années de la carrière des Beatles de 1962 à 1963 : un film produit grâce à la collaboration de Paul Mc Cartney et Ringo Starr.

Pratique. Jeudi 15 septembre à 20h. Kinépolis, Rouen St Sever (Seine-Maritime). Tarif 14€. www.kinepolis.fr

- Visite insolite de la cathédrale

Accompagné d'un guide, découvrez le monument millénaire, tel que vous ne l'avez jamais vu, en pénétrant dans la crypte, dans la chapelle axiale et dans le baptistère : des espaces méconnus du grand public.

Pratique. Jeudi 15 septembre à 10h. Rdv à l'Office de tourisme. Tarifs 5 à 7€. Résa au 02 32 08 32 40

- Galerie Duchoze

Pour la rentrée, René Réthoré, directeur artistique de la galerie Duchoze, réunit les artistes de la galerie et des nouveaux venus pour une exposition collective.

Pratique. Jusqu'au 24 septembre. Galerie Duchoze à Rouen (Seine-Maritime). Entrée libre. Tél.02 35 07 34 13

- La cathédrale de lumière

Si vous n'avez pas encore eu la chance d'assister aux sons et lumières de la cathédrale, ne tardez pas. Vikings et Première impression sont encore diffusés jusqu'au 25 septembre : deux spectacles saisissants de virtuosité.

Pratique. Jusqu'au 25 septembre à 21h30. Parvis de la cathédrale Notre-Dame à Rouen (Seine-Maritime). Gratuit.

- Portraits de Mathieu Questel

Riche d'influences variées, du pop art à l'impressionnisme, du graff à l'art abstrait, Mathieu Questel présente de nombreux portraits réalisés sur tablettes graphiques ainsi que trois acryliques.

Pratique. Jusqu'au 30 octobre. Hôtel de Bourgtheroulde. Entrée libre. www.mathieuquestel.com