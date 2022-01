Foire de Lessay (Manche) : effervescence sur le site avant l'ouverture vendredi 09 septembre

350 000 personnes attendues, plus de 1 500 exposants, des centaines de manèges : les chiffres de la foire Sainte-Croix de Lessay (Manche) donnent le tournis.

Sur place on s'agite et on se presse pour que les stands, les manèges, ou l'allée des rotisseurs soient prêts pour l'ouverture, vendredi 9 septembre 2016 au matin.

Ce mercredi 7 septembre, les autorités sont également venues découvrir les mesures de sécurités mises en place pour sécuriser tout le périmètre de cette foire millénaire et préparer la visite du ministre de l'Intérieur, le manchois Bernard Cazeneuve, qui doit venir inaugurer la foire vendredi matin.

Claude Tarin est le maire de Lessay :

Grande nouveauté cette année la gratuité des 30 hectares de parkings !

Nicolas Marescq est le régisseur de l'événement :

La foire Sainte-Croix de Lessay du vendredi 09 au dimanche 11 septembre 2016.