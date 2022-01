Déguisés en touristes, parés de gilets de baroudeur et de perches à selfie, Eric et Quentin visitent les locaux du groupe TF1. Sans oublier de faire référence à Mimie Mathy, les deux comparses rencontrent Evelyne Dhéliat en pleine météo, Gilles Bouleau, Nikos Aliagas, Sandrine Quétier et Denis Brogniart.

Même Jean-Pierre Pernault, sujet de nombreuses railleries de la part de Yann Barthès quand il était sur Canal+, s'est prêté au jeu de la promotion.

Après douze ans passés à présenter "Le Petit journal" sur Canal+, Yann Barthès entamera sa rentrée sur TMC avec "Quotidien", émission qui traitera à sa façon de l'actualité. Pour sa première, prévue lundi 12 septembre à 19h10, le programme aura la normande Valérie Lemercier comme invité.