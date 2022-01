Borisov (Belarus) (AFP). Mondial-2018: les Bleus, hors sujet, ratent leurs débuts

Près de deux mois après avoir échoué en finale de "leur" Euro contre le Portugal (1-0 a.p.), les Bleus avaient visiblement égaré la recette magique qui leur avait permis d'enflammer tout un pays entre juin et juillet. Alors que la campagne pour la prochaine Coupe du monde en Russie ne fait que commencer, ce résultat ne compromet rien pour les troupes de Didier Deschamps dans le groupe A, mais fait tâche pour une sélection revenue parmi le gotha international à la faveur de son beau Championnat d'Europe.

Une réaction sera forcément nécessaire dès le mois prochain contre la Bulgarie (le 7 octobre au Stade de France) puis aux Pays-Bas (10 octobre) sous peine de se compliquer sérieusement la tâche pour la suite des événements, alors que seul le vainqueur de la poule accédera directement à la phase finale, les 8 meilleurs deuxièmes devant se coltiner des barrages.

Le succès ramené d'Italie (3-1), jeudi en amical, a ainsi été en trompe l'oeil. Encore à court de forme en raison d'une reprise tardive, les Français sont tombés comme des débutants dans un vrai traquenard et n'ont pas retenu la leçon des précédents voyages au Bélarus, jamais de tout repos, malgré le pedigree modeste du pays.

Sans pression et tout à leur motivation de jouer un mauvais tour au finaliste de l'Euro, les locaux ont posé de gros soucis aux Bleus. Il faut dire que contrairement aux hommes de Deschamps, les Belarusses, qui évoluent pour la plupart au pays, ont entamé leur championnat depuis un bon moment et cela s'est vu.

- Pogba frustrant -

Le sélectionneur français avait lui décidé de renouer avec le système en 4-2-3-1 qui avait fait le bonheur de son équipe dans la 2ème partie de l'Euro avec le retour dans le onze de départ de Moussa Sissoko et Ngolo Kante a la place de Blaise Matuidi, en souffrance en ce début de saison.

Cette configuration avait aussi le mérite de placer Antoine Griezmann tout près d'Olivier Giroud, la formule gagnante du Championnat d'Europe. Le duo a encore failli faire mouche en seconde période mais Giroud a gâché l'offrande du meilleur buteur de l'Euro (54e).

Grizou s'est aussi fendu d'un beau coup franc (58e), avant que Giroud ne trouve la barre transversale sur une tête dans la foulée (59e), et a manqué une énorme occasion sur un service de Sissoko (68e).

Si Griezmann a fait ce qu'il pouvait au vu de son état de forme physique actuelle, on attendait beaucoup de Paul Pogba. Et comme souvent, on est resté sur notre faim. Multipliant les gestes techniques superflus, il n'a jamais fait la différence ou trouvé ses partenaires dans le bon tempo, exprimant sa frustration par des tentatives lointaines (18e, 30e) et ratant le cadre de près de la tête (74e).

La prestation du joueur le plus cher du monde, depuis son transfert à Manchester United pour 105 millions d'euros, a été en somme un condensé de celle de Bleus extrêmement décevants et qui devront se ressaisir dès le mois d'octobre sous peine de connaître de grosses turbulences dans cette campagne de Russie si mal débutée.