Caen a désormais sa course contre les cancers masculins

"Clairement, ça manquait à Caen (Calvados), mais aussi dans tout l'ouest de la France", note Franck Senant, résident de Bretteville-sur-Odon et organisateur de la première course contre les cancers masculins, la Caen Go Hommes, qui se déroulera dimanche 11 septembre 2016. Les fonds récoltés seront reversés au centre François Baclesse à Caen (Calvados).

Deux parcours pour une même cause

Deux parcours sont proposés : un relais de 15 km de Baron-sur-Odon à Caen et une course-marche de 5 km de Louvigny à Caen. Cette mobilisation n'est pas sans rappeler les courses féminines dédiées à la lutte contre le cancer du sein par exemple, comme la Rochambelle qui attire désormais 25 000 personnes. Lors de la première édition en 2002, elles étaient 800 participantes. Pour cette première Caen Go Home, à cinq jours de l'épreuve, 130 personnes étaient déjà inscrites. Franck Senant sait qu'il est plus facile de parler de cancers féminins que masculins dans notre société :

