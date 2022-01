[VIDEO] La nouvelle bibliothèque de Caen en avant-première

Après quelques mois de retard d'ouverture annoncé par Tendance Ouest la semaine dernière, la nouvelle bibliothèque multimédia de Caen (Calvados) était présentée ce mardi 6 septembre 2016 à la presse.

Elle ouvrira à partir du 14 janvier, à raison de 41 heures par semaine, y compris le dimanche après-midi de 15h à 18h30.

66 millions d'euros, tout compris

Le nouvel équipement, "un des plus beaux de France", selon Marc Pottier, élu en charge de la culture de l'agglomération de Caen la Mer, aura coûté 66 millions d'euros tout compris, et offrira du travail à 77 personnes, dont six ont été spécifiquement recrutés.

Visite en avant-première

Le cabinet d'architectes OMA, représenté par l'architecte Francisco Martinez, a ainsi présenté les importants volumes du bâtiment tout en transparence et en grands espaces.



La nouvelle bibliothèque de Caen en avant... par TENDANCERADIO



