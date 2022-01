Hangzhou (Chine) (AFP). Accord du G20 pour "s'opposer au protectionnisme"

Les dirigeants des plus grandes économies développées et émergentes du monde se sont accordés pour "s'opposer au protectionnisme", a déclaré lundi le président chinois, Xi Jinping, à l'issue d'un sommet du G20 à Hangzhou, dans l'est de la Chine.