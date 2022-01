L'Agenda en Normandie : mercredi 7 septembre

MANCHE

Le concours international de Pony Games a lieu ce week-end à Saint Lo. Ce sont des jeux que l'on fait par équipe de 4 ou 5 cavaliers/poneys. De nombreux jeux sont effectués pour départager les équipes. Rendez-vous samedi et dimanche toute la journée au pôle hippique de Saint Lô, c'est gratuit.

Dimanche participez à la grande Randonnée cyclo "Les Manoirs du Plain".

Cette sortie, au gré du vélo, permet aux participants de découvrir le riche patrimoine du plain : église, manoirs et châteaux. A cette occasion, trois demeures seront exceptionnellement ouvertes au grand public : « le Grand Hard » à Sainte Marie du Mont, « Le Manoir de Beaucron » et « Les Rousselières » à Brucheville.

Rendez-vous dès 13h45 à Cette randonnée cyclo commentée d’environ 20km.

Enfin dimance à Vains dans le Sud Manche, à l'occasion de la Fête de la Baie organisée par le Comité des Fêtes de Vains en partenariat avec l'association "Les amis de l'osier" ce dimanche. La vannerie et plus particulièrement celle liée à la pêche à pied, est à l'honneur. Rencontrez des vanniers passionnés, découvrez différentes techniques : dossiers de pêche, bourraches à anguilles, nasses à poissons, etc... L'accès est libre et gratuit.

CALVADOS

Vendredi rendez-vous au cinéma Le Normandy à Thury-Harcourt pour une soirée spéciale. Le film Janis sera projeté dès 20h. Il nous retrace l’histoire d’une vie courte, mouvementée et passionnante qui changea la musique pour toujours puis AUM en concert. Ce quatuor vous offrira un voyage dans la musique folk rock des années 1970-1990 à travers des reprises des succès des Beatles, des Pink Floyd ou encore de Janis Joplin. Comptez 7,5 euros la soirée.

Jusqu'à dimanche, c'est le 42ème festival du cinéma américain de Deauville, de nombreuses actrices, acteurs et réalisateurs sont en Normandie cette semaine. Éric ELMOSNINO, Sara FORESTIER, James FRANCO, Ana GIRARDOT, KHEIRON ou encore Daniel RADCLIFFE. Les infos et le programme sur tendanceouest.com.

ORNE

Les jeudis du Pin, version 2016 continuent en ce mois de septembre au Haras National du Pin. Toujours deux artistes en résidence: Laure Tétart et Morgan Livet. Assistez à plusieurs chorégraphies alliant tradition et histoire du haras, vieux de 300 ans. Les deux associations d’Âne de Normandie sont aussi de la fête! Un moment magique, entre poste hongroise et voltige, carrousel et poney en liberté...chacun y trouvera son bonheur! Rendez-vous sur haras-national-du-pin.com.

Le Forum des Associations fait son grand retour ce samedi au Hall du Champ de foire d'Argentan. L’opportunité de venir découvrir la richesse associative argentanaise. Plus de 70 associations à découvrir de 10h à 18h. Sport, culture, musique, loisirs, santé, environnement, danse, social, insertion et réinsertion sociale, judiciaire… il y en aura pour tous les goûts ! Le programme sur argentan.fr.