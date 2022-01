Paris (AFP). Top 14: ça se bouscule entre les prétendants

Samedi

(14h45) Stade Français (7e) - Clermont (5e). L'opération rachat des Parisiens rentre dans le vif du sujet avec un nouveau remake de la finale 2015. Après une saison dernière des plus moroses, achevée à une piteuse douzième place, le Stade Français a lancé son nouvel exercice face à Grenoble (54-20) avant de s'incliner samedi à Brive (28-20). Une victoire est donc indispensable aux hommes de Gonzalo Quesada pour confirmer leur renouveau et ne pas réitérer le faux-pas de la saison dernière où une défaite lors de leur deuxième rencontre à domicile face à Toulon les avait immédiatement mis sous pression. Mais les Auvergnats, qui viennent de faire le coup parfait sur le terrain des gros bras montpelliérains (26-22), se verraient bien mettre un bâton dans les roues de leurs bourreaux de 2015...

(18h30) Pau (13e) - Bayonne (4e). Urgence au Hameau. Battue lors des deux premières journées, à Castres (28-11) et sur son terrain face à Toulon (22-18), la Section ne peut pas griller si tôt un autre joker à domicile. Ou elle se retrouvera dès la 3e journée sous pression en vue du maintien. Surprenants en ce début de saison avec une victoire face à Toulon (28-23) et un nul contre Castres (12-12) à domicile, les promus bayonnais tenteront eux de prouver qu'ils peuvent aussi faire le poids loin de Jean-Dauger.

Lyon (11e) - Grenoble (14e). Duel au Matmut Stadium entre deux équipes qui n'ont toujours pas gagné. Accroché dès son entrée en lice à domicile par Brive (15-15) et battu sèchement sur le terrain du Racing (29-16), le LOU, ambitieux promu, doit se racheter devant son public face à la lanterne rouge grenobloise. Avec deux défaites cette saison, dont une à domicile face à La Rochelle (19-22), et huit consécutives en Top 14 depuis la saison dernière, les Isérois n'ont eux non plus pas le droit à l'erreur.

Castres (2e) - La Rochelle (6e). Retour à Pierre-Antoine pour le CO qui a payé cher son indiscipline en laissant filer une victoire à sa portée à Bayonne (12-12). Toujours privés de Rory Kockott, exclu face à Pau, les hommes de Christophe Urios ont l'occasion de rester ancrés en haut du classement face aux Rochelais, qui arriveront dans le Tarn pleins de confiance après avoir décroché à Grenoble leur première victoire à l'extérieur depuis près d'un an et demi.

(20h45) Toulon (10e) - Brive (3e). Après un été mouvementé sur la Rade, le RCT, qui s'est rassuré à Pau après un faux-départ à Bayonne, retrouve Mayol et ses supporters pour lancer véritablement sa saison face à des Brivistes invaincus (un nul, une victoire) qui se prennent à rêver de jouer cette saison encore les invités-surprise du haut de tableau.

Dimanche

(16h15) Bordeaux-Bègles (9e) - Montpellier (12e). Le MHR et ses gros bras du Sud sont dans le dur. Battus par Toulouse et Clermont, les hommes de Jake White poursuivent à Bordeaux un début de saison de tous les dangers face à un autre concurrent direct en vue des phases finales. Une nouvelle défaite et les Héraultais se retrouveraient véritablement en difficulté. Mais l'UBB, qui a fait tomber le Racing dès la première journée (15-9), est dans le même état d'esprit et compte bien remettre la marche avant après son revers à Toulouse (17-22).

(21h00) Racing 92 (8e) - Toulouse (1er). Le leader chez le champion en titre. Seule équipe à avoir enchaîné deux victoires, les Toulousains ont pris la tête du classement avant de se déplacer à Colombes, où ils ont été battus en barrages la saison dernière, pour un choc au goût de revanche. Sur leurs gardes, les champions en titre, battus d'entrée par l'UBB avant de redresser la tête face à Lyon, ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas avant deux autres journées périlleuses où ils recevront Clermont et se déplaceront à Toulon.