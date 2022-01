New York (AFP). US Open: Tsonga se rassure et voit loin

En panne de résultats depuis qu'il a atteint les quarts de finale à Wimbledon en juillet, Tsonga a réussi un match plein face au Sud-Africain Kevin Anderson, qu'il a surclassé en trois sets 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).

Solide au service (13 aces, 59% de premières balles), le N.1 français a maîtrisé facilement le 35e mondial dans les deux premières manches.

Quand Anderson, dont le début de saison a été perturbé par une série de blessures, a haussé son niveau dans le troisième set, "JWT" n'a pas perdu son calme et a fait la différence dans le jeu décisif, avec une prise de risques accrue au service.

"Je suis hyper satisfait de ma performance de (vendredi), cela aurait pu être plus compliqué si je ne n'avais pas aussi bien négocié le tie-break", a résumé le Manceau âgé de 31 ans.

"Ce n'est jamais facile d'affronter un tel joueur qui sert bien, qui frappe fort, on ne sait jamais à quoi s'entendre, mais j'ai fait ce qu'il fallait faire", a-t-il noté.

En proie à des petits pépins physiques après Wimbledon (blessure à un orteil) et ayant peu joué depuis (éliminations au 2e tour des JO-2016 et en 8e de finale à Cincinnati, soit quatre matches), Tsonga avait rallié New York dans un certain flou, tout en ayant l'impression d'être prêt physiquement.

- Shadow boxing -

"Je ne suis pas étonné de gagner trois matches ici, j'ai augmenté les séances d'entraînement, j'ai joué beaucoup plus au tennis, pour être mieux au service, frappé plus fort et me déplacer encore plus vite", a-t-il expliqué.

"C'est en train de payer, mais je veux aller plus loin qu'une 8e de finale, sur une surface qui me réussit bien", a-t-il souri alors qu'il célèbre chacun de ses succès new-yorkais en esquissant des gestes de boxe, ou shadow boxing, et non plus de sa célèbre "danse des pouces".

"Ca vient d'un délire, j'ai un petit sac de frappe à la maison, j'aime beaucoup la boxe, cela me fait marrer", a expliqué Tsonga qui n'a jamais atteint le dernier carré à "Flushing", contrairement à Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon.

Pour rejoindre les quarts comme en 2011 et 2015, il devra battre l'Américain Jack Sock qui a surpris le Croate Marin Cilic (N.9), vainqueur de l'US Open 2014 et demi-finaliste en 2015, 6-4, 6-3, 6-3.

Deux autres Français tenteront vendredi d'atteindre les 8e de finale du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, Gaël Monfils (N.12) et Lucas Pouille (N.25), opposés respectivement aux Espagnols Nicolas Almagro (N.48) et Roberto Bautista (N.17).

Le quatrième et dernier Français encore en lice Nicolas Mahut (N.42) disputera son match du 3e tour samedi contre le finaliste malheureux de l'édition 2014, le Japonais Kei Nishikori (N.7).

Dans le tableau de double, les tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont décroché leur billet pour les 8e de finale en dominant la paire composée du Néerlandais Robin Haase et du Néo-Zélandais Artem Sitak 6-3, 6-4.

Herbert et Mahut sont respectivement N.2 et N.1 mondial de la spécialité: ils ont remporté en 2016 six titres ensemble, dont Wimbledon et trois Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo).

Résultats de la 5e journée de l'US Open, disputée vendredi à New York:

Simple messieurs (3e tour):

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.9) bat Kevin Anderson (RSA/N.23) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Jack Sock (USA/N.26) bat Marin Cilic (CRO/N.7) 6-4, 6-3, 6-3

Marcos Baghdatis (CYP) bat Ryan Harrison (USA) 6-3, 7-6 (7/4), 1-6, 6-1

Simple dames (3e tour):

Madison Keys (USA/N.8) bat Naomi Osaka (JPN) 7-5, 4-6, 7-6 (7/3)

Caroline Wozniacki (DEN) bat Monica Niculescu (ROM) 6-3, 6-1

Johanna Konta (GBR/N.13) bat Belinda Bencic (SUI/N.24) 6-2, 6-1

Anastasija Sevastova (LAT) bat Kateryna Bondarenko (UKR) 6-4, 6-1

Roberta Vinci (ITA/N.7) bat Carina Witthöft (GER) 6-0, 5-7, 6-3

Lesia Tsurenko (UKR) bat Dominika Cibulková (SVK/N.12) 3-6, 6-3, 6-4