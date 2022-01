A Rouen, McDo fête ses 30 ans, et c'est le moment d'en profiter !

C'était le 10 septembre 1986. Le premier McDonald's de Normandie voyait le jour, à Rouen (Seine-Maritime), rue du Gros Horloge. L'enseigne, déjà reine aux Etats-Unis, n'est pas aussi réputée qu'aujourd'hui. Mais, de retour des USA, une famille y croit. Jean Rego devient franchisé et embauche son fils, Renaud, 16 ans alors, comme équipier. L'histoire de McDonald's en Normandie peut commencer.

Un grand jeu organisé

30 ans plus tard, McDonald's s'apprête à souffler ses bougies. Jean Rego n'est plus là, mais son fils, 46 ans désormais, a repris le flambeau. "Cela fait moi aussi 30 ans que je travaille à McDo. J'ai repris les rênes en janvier 2014. Notre chiffre d'affaires est aujourd'hui stabilisé après le boom des années 2002-2012", annonce le patron. Pour ce trentième anniversaire, Renaud Rego a organisé avec ses partenaires un grand jeu : le client - qui a été informé par courrier, SMS, ou en magasin - remplit un bulletin de participation qu'il dépose dans l'un des 13 McDonald's de l'agglomération (en comptant celui du Val-de-Reuil). Une Smart, un voyage à New-York et une TV 109 cm sont à gagner. Le tirage au sort se fera mardi 13 septembre 2016 et la remise des lots le lendemain, au McDo du Gros Horloge.

Des promos sur les indémodables

Outre ce grand jeu, les clients peuvent bénéficier de promotions jusqu'au mardi 20 septembre 2016 via un prospectus que l'on peut entre autres retirer dans les magasins ou recevoir par courrier. Les indémodables de McDo - "le cheeseburger, le Big Mac, le hamburger, le Sundae", énumère Renaud Rego - sont vendus aux prix de l'époque, convertis en euros depuis : "Le cheese est à 1,50€, soit 10 francs, comme avant 2000", s'amuse Renaud Rego. Le Big Mac est à 2€, le hamburger à 0,99€...

Plusieurs animations

Enfin, l'enseigne a prévu plusieurs animations. Mercredi 7 septembre 2016 de 11h à 15h, elle organise une dédicaces des hockeyeurs du RHE76 au sein même du fast food et samedi 10 septembre, un show par Ronald Mc Donald's est prévu de 11h à 15h.

Ensuite, le quotidien reprendra ses droits à McDonald's. Jusqu'à un nouvel anniversaire à célébrer : Renaud Rego souhaite bien être aux manettes quand il s'agira de fêter les 50 ans de l'enseigne.

Liste des McDonald's participants :

Gros Horloge

Mont Riboudet

St Sever

Bois-Guillaume

Le Mesnil-Esnard

Canteleu

Barentin

Le Grand-Quevilly

Saint-Etienne-du-Rouvray

Saint-Etienne-du-Rouvray ZI

Le Val-de-Reuil

Tourville-la-Rivière

Caudebec-lès-Elbeuf

