Aux frontières de Caen, un simulateur pour tirer... sans balles

Un simulateur de tir venu de Suède intègre dès le lundi 5 septembre 2016 le Centre de tir régional de Bretteville-sur-Odon, près de Caen (Calvados). Pour son propriétaire, Jérôme Cotard, c'était une évidence : "La France est le pays où on compte le plus de chasseurs en Europe, mais très peu de ces simulateurs. Or, ils permettent de ne pas gâcher de munitions, et de s'entraîner en toute sécurité !"

A l'image des athlètes nordiques des Jeux Olympiques, "qui se sont entraînés sur ces appareils", assure l'initiateur du projet.

Comme un bowling ou un laser-game

Face à un écran de six mètres par deux, le tireur équipé d'un fusil sans balle pourra désormais analyser ses trajectoires de tir grâce au logiciel intégré. Jérôme Cotard espère attirer les groupes, pour faire de ce simulateur un standard au même titre que les laser-games ou les bowlings.